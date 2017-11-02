نفذت وزارة الداخلية صباح اليوم الخميس حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل زوجته بمنطقة الرياض.
وذكرت الوزارة أن المواطن شافي بن حطاب بن فيحان آل بريك الدوسري كان قد أقدم على قتل زوجته شعاع بنت بتال بن عيد آل بريك الدوسري، وذلك بطعنها بسكين، ما أدى إلى وفاتها.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وبعد إجراءات محاكمته وثبوت ارتكابه الجريمة، حُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجاني، ونُفذ الحكم بحقه صباح اليوم بالعاصمة الرياض.وفق “أخبار 24”.
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