استقبلت إدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحيةبمحافظة الخرج اليوم الاربعاء الموافق: 1439/2/12هـ الدكتور سطام الشيحة مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة الرياض و الدكتور عصام الغامدي مدير إدارة المستشفيات بصحة الرياض . وذلك في زيارة تتزامن مع فعاليات أسبوع أداء الصحة و تستهدف الوقوف على ما توصل اليه المستشفى في تطبيق برامج أداء التي أطلقته وزارة الصحة و يهدف الى الأرتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمراجعين و سهولة الوصول الى الخدمة للمريض في اسرع وقت ممكن كما تم تقديم عرض توضيحي يبين ما توصل إليه المستشفى من إنجازات خلال العام 1438 ، أيضاً تم عرض المشروعات المنجزة ضمن برنامج أداء ، وتم خلال الزيارة تكريم الأقسام التي قامت بتنفيذ البرنامج وفق المعايير المتبعة.
وفي نهاية العرض قدم مدير المستشفى الدكتور عبدالله برناوي شكره للسادة الحضور والقائمين على تنفيذ البرنامج ،،،
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