كشفت مصادر أن الهيئة السعودية للمهندسين أحالت 198 مساعد مهندس وفنياً وافداً إلى النيابة العامة خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد اكتشاف حملهم شهادات هندسية مزوّرة.
وأوضحت المصادر أن تلك الخطوة تأتي بعد توجيه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بتدقيق شهادات مساعدي المهندسين والفنيين، وتم تدقيق 20 ألف شهادة في الأشهر الخمسة الماضية، مشيرة إلى النظام ينص على معاقبة مزوري الشهادات العلمية بالسجن والإبعاد والوضع على قائمة المنع من دخول المملكة بشكل نهائي.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي وفقاً لـ “الاقتصادية”، أن الهيئة ستواصل الكشف عن حالات التزوير وإحالة المتورطين للجهات المختصة، مبيناً أنه تم ضبط المزورين قبل بدء ممارسة مهنة الهندسة سواء عبر الشركات الهندسية أو المقاولات أو غيرها.
يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة المهندسين قد اتفقتا على إيقاف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم عن 5 سنوات، وإلزام المستقدمين منهم باختبار مهني ومقابلة شخصية عن طريق الهيئة للتأكد من إلمام المهندس بمهنته وتخصصه.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج