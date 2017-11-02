أصدر مدير قناة السعودية خالد مدخلي قراراً بالاستغناء عن مذيعتين بالقناة، وذلك بعد أيام من قرار وزارة الثقافة والإعلام بتوطين وظائف المذيعات في القنوات السعودية.
وكتب مدخلي في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” قائلاً: ” الشكر الجزيل للزميلتين بنان البيك ومنى الحسين على ما بذلتاه في خدمة قناة السعودية متمنيا لهما التوفيق والسداد”.
وكانت وزارة الثقافة والإعلام قد أعلنت مؤخراً عن صدور توجیه من الوزير الدكتور عواد العواد إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون بسعودة وظائف مذيعات اللغة العربیة في التلفزيون والإذاعة خلال مدة أقصاھا 3 أشھر.وفق “أخبار 24”.
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