أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، العقيد طارق الربيعان، أن أخطاء بعض رجال المرور فردية، ويمكن لأي شخص أن يبلغ عن رجل المرور إذا كان مخالفا.
وأوضح الربيعان في مداخلة مع برنامج “استوديو الإخبارية”، أنه لا يوجد أحد مستثنى من تطبيق النظام، وأن أي شخص يمكنه التبليغ عن رجل الأمن إذا خالف النظام، فالجميع يخطئ، وهناك محاسبة لمن يخطئ إذا شوهد.
وأضاف أنه لا يجوز التعميم على رجال المرور، ممن رأى أحدهم يستخدم الجوال باليد أثناء القيادة، وهذه حالات استثنائية، وهناك متابعة في الميدان، وفي نفس الوقت، هناك محاسبة.
وفق “أخبار 24”.
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