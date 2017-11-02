ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة ألقت القبض على تشكيل عصابي يتزعمه مواطن عشريني وأودعتهم سجن بريمان؛ لاتهامهم بخداع رجال أعمال للحصول على 140 مليون ريال، لافتةً إلى أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها بالقضية.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عاجل”، أن شاباً عشرينياً اشترك مع 3 آخرين بينهم مقيم من الجنسية السورية في تشكيل عصابة؛ للقيام بأعمال نصب واحتيال على المواطنين، مشيرةً إلى أن قائمة ضحايا العصابة ضمت عدداً من رجال الأعمال والموظفين والموظفات.
وبيّنت أن المتهمين الأربعة استغلوا حصولهم على توكيل من شركة مصنفة على الإنترنت فقط وتقع بإحدى دول الخليج العربي؛ لإيهام الضحايا بمساهمات مالية وتجارة بيع النفط والذهب والمجوهرات.
وأشارت إلى أن التشكيل استخدم عدّة أساليب لخداع ضحاياه، من بينها استئجار فيلا وسيارات فارهة ومقرات فخمة وحراسات كبيرة وإقامة عزومات في فنادق فارهة لخداع العملاء.
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