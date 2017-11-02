واصل الإعلامي علي العلياني، تحديه لوزارة التعليم رغم رفعها دعوى قضائية ضده؛ لادعائه بوجود عصابات توظیف وفساد بالوزارة، مؤكداً استمراره في تناول ملفات الفساد.
وقال العلياني خلال إحدى حلقات برنامج “معالي المواطن”، الذي يعرض على قناة “إم بي سي”، إن رفع دعوى قضائية ضده لن يخيفه، كاشفاً عن تواصل أكثر من 20 حالة معه تشتكي من نفس حالة المعلمة التي اكتشفت تعیینھا قبل 17 عاماً دون علمھا.
وأضاف أنه كان يتوقع من وزير التعليم بعد سماعه تلك الأخبار أن يفتح تحقيقاً فيها وينصف المظلومات في هذا الملف، متابعاً: “أما رفع دعوى قضائية واستخدام كلمة جزافاً فأنا سعيد أنكم تفاعلتم ولكن ليتكم ما تكلمتم يعني، لا تضحكون علينا العالم”.
ووجه مقدم برنامج “معالي المواطن”، عدة رسائل إلى وزير التعليم، قائلاً: “القضية واضحة والإعلام قدم قضية على الطاولة، كن شجاعاً وعادلاً وانطلق وأنجز وحل المشكلة، لست متضايقاً من رفع قضية نحن معتادون على ذلك لكن حلوا مشاكلكم.. ولا تشوهوا صورة البلد”.
وكان وزير التعلیم الدكتور أحمد العیسى قد وجه برفع دعوى قضائیة ضد الإعلامي علي العلیاني؛ لادعائه بوجود عصابات توظیف وفساد بالوزارة، في إطار تناوله لحالة المعلمة التي اكتشفت تعیینھا قبل 17 عاماً دون علمها.وفق “أخبار 24”.
العلياني لوزارة التعليم: حلوا مشاكلكم.. ولا تشوهوا صورة البلد!#معالي_المواطنpic.twitter.com/cJqesrdNhu
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ١ نوفمبر، ٢٠١٧
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