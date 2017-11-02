كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة المرور العقيد طارق الربيعان، عن الطرق والشوارع التي ستزيد فيها السرعة القانونية في نظام “ساهر”، بناء على توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، مؤكداً أن السرعة لن تزيد على 120 كلم في كل الشوارع والطرق.
وأوضح الربيعان في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”، أن الطرق والشوارع التي جرى تحسينها وتطويرها ستكون سرعتها القصوى 80 أو 90 كلم حسب حالة الشارع، وليس 70 كلم، مشيراً إلى أن السرعة القصوى في بعض أجزاء الطريق التخصصي بالرياض 70 كلم، مبيناً أنها ستعدل لتكون 80 كلم.
وأضاف أن الطرق الرئيسية داخل المدن أو التي تربط بين المدن وبعضها لن ترفع السرعة فيها عن 120 كلم، مشيراً إلى أن النظام الدولي للمرور ينص على أن السرعة القصوى في جميع الأحوال لا يجب أن تزيد على 120 كلم.
ولفت الربيعان إلى أن أجهزة الرصد الآلي “ساهر” لا ترصد مخالفة زيادة السرعة على الطرق السريعة والرئيسية، إلا في حالة وصولها إلى 132 كلم، أما إذا كانت السرعة أقل من ذلك فلن يتم رصدها.
وفق “أخبار 24”.
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