أكدت الإدارة العامة للمرور أن المرأة لا يزال غير مسموح لها بقيادة الدراجات النارية (الدبابات)، أو حتى ركوبها كمرافقة، مبينة أن قرار السماح للمرأة بالقيادة اقتصر على السيارات فقط.
وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان وفقاً لـ “عين اليوم”، أنه حتى الآن ممنوع على المرأة قيادة الدراجات النارية أو ركوبها، مبيناً أنه لم يصدر شيء بخصوص السماح للنساء بقيادتها أو ركوبها كمرافقات، والأمر لا يزال مقتصراً فقط على السيارات.
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