عقدت إدارة التعليم بالخرج ممثلة بالإشراف التربوي وحدة القيادة المدرسية لقاء تعريفي حول منظومة قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي الاصدار الخامس في مبني الإشراف التربوي على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 11_12/ 2 / 1439 وذلك بحضور مديرة الإشراف التربوي أ/هدى حبيب العتيبي وعدد من المشرفات التربويات وقائدات المدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية ويهدف اللقاء إلى التعريف بمنظومة الأداء الإشرافي والمدرسي الإصدارالخامس وقد أدار اللقاء كلاًمن :أ/نورة الوهيبي أخصائيةالمنظومة،أ/غزيل العتيبي مشرفة القيادة المدرسية ومنسقةنظام نورفي الإشراف و أ/أمل المحمدي قائدة متوسطة وثانوية الرفيعة ومنسقة الأداء المدرسي. وقد تناول اللقاء عدة محاور منها: التعريف بالمنظومة وأهدافها ومؤشراتها وماطرأ عليهامن تغييرات وإضافات، كماتم التعريف ببرنامج مكّن الخاص برصد كامل المؤشرات.
ومن جانب آخر تمت مشاركة برنامج تطوير مهارات التربويات ممثلاً في د/ سارة الحقباني مديرة برنامج تطوير مهارات التربويات بلقاء تحدثت فيه عن مشروع تحدي القراءة العربي إذ استعرضت فيه رؤية ورسالة المشروع والهدف منه إذ يهدف إلى عدة أمور منها: إبراز جيل جديد متفوق في القراءة والاطلاع ،تمكين القراءة في نفوس الأجيال لتصبح عادة متأصلة لديهم.
كماتحدثت عن الخطة الزمنية للمشروع، وشرح آلية تطبيق المسابقة إذ يتم تسجيل الطلاب من خلال مدارسهم ومشرفيهم وبالتالي توزع عليهم جوازات مخصصة لكل مرحلة بلون مخصص حيث ينهي المتسابق المرحلة الأخيرة وقد قام بقراءة وتلخيص خمسين كتاباً خارج الكتب المدرسية.
كماشارك في اللقاء كلاًمن : _ قسم التوجيه والإرشاد معرفا بالبرنامج الوزاري “تعزيز السلوك الإيجابي”
_قسم التوعية الإسلامية بالبرنامج الوزاري “حصانة”.
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