نفذت إدارة التعليم قسم الاشراف التربوي ممثلاً بشعبة العلوم الادارية ورشة عمل بعنوان ” فني ومهارتي في كتابي ” لمعلمات العلوم الادارية بتنفيذ الأستاذة نوره عبد العزيز السيف وذلك يوم الإثنين الموافق 1439/2/10ه .
بدأت الورشة بورقة عمل شاركت فيها منسقة التعلم النشط الأستاذة منى مبروك الزهراني بشرح مختصر للتعلم النشط ثم بدأت السيف بشرح تفصيلي لمحتويات الكتب الدراسية للمعلمات المستجدات وتعريفهن على كيفية بناء الأسئلة والمواضع المهمة لها في الكتب الدراسية وحل تمارين الكتب لمواد العلوم الادارية بفروعه الأربعة .
وفي الختام شكرت السيف قائدة المدرسة على الاستضافة والمعلمات على حضورهن ٠٠وتتمنى ان تثمر هذه الورشة بالأثر الإيجابي على المعلمات والميدان بالفائدة والخير ..
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