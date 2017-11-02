أعلن مجلس إدارة نادي الفيحاء عن إنهاء عقد المدرب الروماني كونستانتين جالكا، وتوقيع عقد مبدئي مع المدرب الأرجنتيني غوستافو كوستاس لتدريب الفريق الأول.
وأوضح، في بيانين أصدرهما اليوم (الأربعاء)، أن إنهاء عقد المدرب جالكا جاء في إطار مساعي الإدارة لتصحيح أوضاع الفريق عطفاً على نتائج الفريق خلال الجولات الماضية التي لا ترضي طموحات الإدارة وأعضاء الشرف والجماهير الفيحاوية.
وأفاد بأن المدرب الجديد سيصل مع طاقمه الفني يوم السبت المقبل إلى مدينة القاهرة لتوقيع العقد النهائي الذي يمتد لمدة عام وسبعة أشهر، كما سيقف حينها على التحضيرات النهائية لمعسكر الفريق الإعدادي في مصر.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج