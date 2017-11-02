أعرب نجم الكرة السعودية السابق، سامي الجابر، عن سعادته الغامرة بقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتعيينه عضوًا في مجلس الإدارة، ضمن قائمة المديرين التنفيذيين.
وقال سامي الجابر في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “تكليفي بالعمل ضمن منظومة الاتحاد السعودي هو تشريف لخدمة رياضة بلادي ورد جزء مما قُدم لنا.. شكرًا معالي الأستاذ تركي آل الشيخ، وشكرًا الأستاذ عادل عزت”.
من جانبه، قدم الناقد الرياضي عدنان جستنية تهنئته إلى سامي الجابر بعد قرار تعيينه، موضحًا أن هذا المكان مناسب تمامًا لنجم الهلال السابق بعيدًا عن التدريب.
وقال جستنية: “نهنئ الكابتن سامي الجابر بتعيينه عضوًا بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نسأل الله له التوفيق والنجاح.. أخيرًا سيجد نفسه في المكان المناسب.. وباي باي تدريب”.
وكان سامي الجابر قد تمت إقالته من تدريب نادي الشباب في الموسم الحالي بسبب سوء النتائج، وسبق له خوض تجربة تدريبية مع نادي الهلال منذ 4 سنوات لم يُكتب لها النجاح.وفق “المواطن”.
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