وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى برفع دعوى قضائية ضد الإعلامي علي العلياني لادعائه بوجود عصابات توظيف وفساد بالوزارة.
وقال مبارك العصيمي المتحدث باسم الوزارة، إن الوزير وجه الشؤون القانونية بالوزارة برفع دعوى قضائية ضد العلياني أمام لجنة الإعلام لاتهامه الوزارة جزافاً بوجود “عصابات توظيف وفساد”.
وكان العلياني قد هاجم الوزارة عبر برنامجه “معالي المواطن” تعليقاً على حادثة المعلمة التي اكتشفت تعيينها قبل 17 عاما دون علمها، مدعياً وجود عصابات توظف الأشخاص وتقوم بأخذ رواتبهم.وفق “أخبار 24”.
تعليق “علي العلياني” على قضية “المعلمة” التي تم تعيينها قبل 17 عاماً دون علمها..ورسالة إلى وزارة التعليم #معالي_المواطن pic.twitter.com/Bg0Dt0q4lC
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧
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