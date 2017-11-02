أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها توصلت، بالتعاون مع الجهات المختصة، إلى الطفل الذي ظهر في فيديو وهو يبكي ويشكو تعنيف والده الذي يعاني من أزمة نفسية، وخاله الذي دائماً ما يهدد والدته المطلقة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أبا الخيل، أن وحدة الحماية الاجتماعية في منطقة عسير تتابع حالة الطفل حالياً، كما يتم فحصه طبيًا للاطمئنان على سلامته، وسيتم التعامل معه وفقا لنظام الحماية من الإيذاء.
يُذكر أن أمير عسير الأمير فيصل بن خالد، كان قد وجّه 3 جهات حكومية، هي الشرطة وفرع وزارة العمل ومحافظة خميس مشيط، بتقصي حالة الطفل ورفع تقرير عاجل له يوضح كافة التفاصيل حول القضية.وفق “أخبار 24”.
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