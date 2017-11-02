أكد طلال آل الشيخ رئيس نادي الشباب المكلف، أن الحل في قضية اللاعب محمد العويس؛ سيكون بِيَد أبناء الأمير خالد بن سلطان الرئيس الفخري للنادي، وهم أصحاب القرار فيها.
وكتب “آل الشيخ” على حسابه الشخصي عبر “تويتر” تغريدةً جاء فيها: “للتوضيح فقط، قضية العويس تم إحالتها لأبناء الرئيس الفخري، وهم أصحاب القرار فيها”.
يأتي ذلك بعد أن طرح تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، مبادرةً دعا فيها كبار رجالات النادييْن “الأمير خالد بن عبدالله والأمير خالد بن سلطان” لحل الموضوع في المؤتمر الصحفي الذي عقده في اليومين الماضيين؛ مؤكداً عدم رفضهم الوصولَ لتسوية بين الطرفين، ومشدداً على أنه في الوضع الحالي فإن أحد النادييْن سيتضرر.وفق “سبق”.
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