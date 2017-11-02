نفت الشركة المتهمة بفصل ألف موظف سعودي من العاملين في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، اليوم (الأربعاء)، إصدارها أي قرار فصل.
وأكدت الشركة ـ في خطاب أرسلته لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان ـ أنها لم تجرِ أي عمليات فصل فردية أو جماعية للموظفين العاملين في مصفاة جازان.
وأوضحت في خطابها أنها ستستكمل لدى مكتب العمل بجازان إجراءات الدعوى التي صدرت من الموظفين السعوديين، وستقدم الإثباتات والدفوعات التي تثبت صحة موقف الشركة القانوني.وفق “أخبار 24”.
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