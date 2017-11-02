نفذت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، بالتعاون مع الدفاع المدني في النعيرية خطة فرضية شاملة لحادث انحراف قطار الكبريت المصهور وتسرب مادة الكبريت من إحدى المقطورات.
ونُفذت التجربة الفرضية بمجمع الصيانة المركزية لـ”سار” في محافظة النعيرية، بمشاركة فرق الهيئة العليا للأمن الصناعي وهيئة النقل العام إلى جانب فرق إسعافية من شركة “سار”، وجهات أخرى.
وتضمنت الفرضية كافة واجبات الدفاع المدني من إطفاء وإنقاذ وإخلاء وتطهير وإسعاف، بدايةً من تلقي البلاغ عن الحادث من مركز عمليات الأمن الصناعي بالشركة ثم تحريك الفرق، واستنفار الجهات التي تشارك في مثل هذه الحوادث.
وقامت دوريات الأمن الصناعي في الشركة بعزل منطقة الحادث وإنشاء مناطق إسناد، بينما نفذت الجهات المشاركة مهامها المقررة في مثل هذه الحوادث، وذلك للوقوف الفعلي على قدرة العاملين والآليات على مجابهة الحوادث المحتملة. وفق”أخبار24″.
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