تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الأربعاء)، من رئيس جمهورية أوكرانيا، بيترو بريشينكو، وسام ياروسلاف الحكيم من الدرجة الأولى.
ويُعد هذا الوسام أعلى أوسمة جمهورية أوكرانيا، وقُدّم لخادم الحرمين الشريفين تقديراً له.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس الأوكراني في قصر اليمامة بالرياض، وُقع خلالها عدد من مذكرات التفاهم بين المملكة وأوكرانيا.وفق “أخبار 24”.
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