أصدرت المحكمة العامة في عرعر حكماً بالسجن لمدد متفاوتة على 3 مقيمين هنود، وذلك بعد إدانتهم بممارسة الغش التجاري بتعبئة زيوت مغشوشة في عبوات زيوت أصلية، لإيهام المستهلكين بجودتها.
وتضمن الحكم إبعاد المدانين الثلاثة من المملكة ومنعهم من العودة نهائياً، فيما شهرت وزارة التجارة والاستثمار بالمدانين الثلاثة، وذلك بنشر الحكم في صحيفتين محليتين.
وكانت فرق الرقابة التابعة للوزارة ضبطت بالتعاون مع الدوريات الأمنية 3 مقيمين يحملون الجنسية الهندية وهم: نور الدين رياض، وأكهل سومن سومن، وسيد نور الدين أنجولا، وهم يمارسون الغش التجاري بتعبئة الزيوت المغشوشة في عبوات أصلية، داخل مركز لبيع الإطارات والزيوت بمحافظة رفحاء يحمل اسم “مركز الصقار للزيوت”.
كما عثرت الفرق الرقابية على مخزن معبأ بالعلب القديمة داخل المركز، بالإضافة لضبط ومصادرة 15 كرتونا من الزيوت المغشوشة معدة للبيع.وفق “أخبار 24”.
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