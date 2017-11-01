وجَّه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد ثلاث جهات حكومية (الشرطة وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومحافظة خميس مشيط) بتقصي حالة طفل خميس مشيط المعنف ورفع تقرير عاجل له يوضح كافة التفاصيل حول القضية.
وقال المتحدث الرسمي لإمارة عسير سعد آل ثابت إن التوجيه تضمن استدعاء والد وخال الطفل للتحقيق معهما حيال ما ذكره الطفل في مقطع فيديو متداول حول قيامهما بتعنيفه.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أكدت أنها تعمل على التوصل للطفل الذي ظهر في فيديو وهو يبكي ويشكو تعنيف والده الذي يعاني من أزمة نفسية، وخاله الذي دائماً ما يهدد والدته المطلقة، فيما وجه رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فرع الجمعية بمنطقة عسير بمتابعة موضوع الطفل.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج