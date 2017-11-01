نجحت شرطة الدمام في الإطاحة بعصابة تضم 3 مواطنين بين العقدين الثالث والرابع من العمر، امتهنوا السطو المسلح على المطاعم والمقاهي ومحال التموينات الغذائية، كما ضبطت بمعيتهم فتاة عشرينية متغيبة عن ذويها.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة الشرقية، أن الشرطة تلقت عدداً من البلاغات المتكررة، التي تفيد بتعرض عدد من المطاعم والمقاهي ومحال التموينات بمدينة الدمام للسطو من قبل عددٍ من الأشخاص تحت تهديد السلاح.
وأضاف الناطق، على ضوء البلاغات الواردة، بدأت فرقة متخصصة في البحث الجنائي في تنفيذ عدد من الإجراءات البحثية، أسفرت عن التعرف على المشتبه بهم، ثم القبض عليهم، وهم 3 شبان جميعهم سعوديون، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وعُثر معهم على مخدرات وأقنعة، بجانب المسدس المستخدم في علميات السطو.
وكانت المفاجأة عندما عثرت الشرطة بمعية المتهمين الثلاثة على فتاة عشرينية، كان ذووها قد فتحوا بلاغاً يفيد بتغيبها منذ فترة، وجرى إيقافهم لاستكمال وجمع الاستدلالات الجنائية، ثم إحالتهم لفرع النيابة العامة.وفق “أخبار 24”.
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