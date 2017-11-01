عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة بالرياض اليوم (الأربعاء)، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية أوكرانيا بيترو بريشينكو.
واستعرض الجانبان خلال الجلسة العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين المملكة وأوكرانيا في مختلف المجالات، كما بحثا تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.
كما شهد خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأوكراني توقيع مشروع برنامج تعاون ومذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا.
وجرى خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في المجال الزراعي، وقعها من الجانب السعودي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومن الجانب الأوكراني وزير السياسة الزراعية والغذاء بالنيابة ماكسيم مارتينوك.
كما تم توقيع مشروع برنامج التعاون بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية الأوكرانية، وقعه من الجانب السعودي وزير الخارجية عادل الجبير، ومن الجانب الأوكراني وزير الخارجية بافلو كليمكين.
كما وُقعت مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الأوكرانية، وقعها من الجانب السعودي رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله الحسين، ومن الجانب الأوكراني مدير عام وكالة الأنباء الأوكرانية أليكسندر خارتشينكو. وفق”أخبار24″.
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