كشفت المصادر، أن الهيئة العامة للرياضة تعتزم استحداث وظائف نسائية في الملاعب الرياضية، تبدأ العمل تزامناً مع البدء في السماح بدخول العائلات إلى الملاعب الرياضية في يناير من العام المقبل.
وبينت المصادر، وفقاً لـ”الرياض”، أن الوظائف التي تعتزم هيئة الرياضة استحداثها تشمل وظائف الأمن الصناعي وبيع التذاكر، وبيع المأكولات والمشروبات، في الأقسام التي ستخصص لتواجد العائلات بالملاعب الرياضية.
وفيما قصرت الهيئة حضور العائلات على 3 ملاعب رياضي في 3 مدن “الرياض وجدة والدمام”، ذكرت مصادر أنها خصصت 7200 مقعد للعائلات في ملعب الملك فهد بالرياض، و10 آلاف مقعد في ملعب “الجوهرة المشعة” بجدة.
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