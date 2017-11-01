نفذت وزارة الداخلية بمنطقة الجوف اليوم الأربعاء حكم القتل تعزيراً بحق جان، أدين بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المخدرة.
وقالت الداخلية في بيان لها اليوم، إن المدعو حمدي أكرم السمحان “سوري الجنسية”، ألقي القبض عليه بتهمة تهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المخدرة، وبعد التحقيق معه وتوجيه الاتهام له بما نسب إليه، أحيل إلى المحكمة العامة، فأصدر بحقه حكم بالقتل تعزيراً.
وأضافت، أن الحكم أيدته كل من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، وصدر أمر سامٍ بتنفيذ ما صدر شرعاً بحق الجاني المذكور. وفق”أخبار24″.
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