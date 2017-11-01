قال محافظ العلا سعد السحيمي، إن واقعة دهس التمور بالأقدام التي حدثت في المحافظة، هي محاولة غير موفقة للتذكير بموروث الأجداد وغير مقبولة تماماً، مؤكدا أن سيتم اتخاذ الإجراءات الحازمة حيالها.
وأوضح السحيمي أن هذه التصرفات أصبحت غير قائمة حالياً في أي مكان بالعلا، ولن يسمح بها أبداً، مشيرا إلى أن تمور العلا من أجود وأنقى تمور المملكة.
من جانبه، أكد الدكتور حامد شويكان، الذي ظهر بمقطع الفيديو وهو يقوم بتعليم البعض طريقة حفظ التمر ودهسه بالأقدام، أنها طريقة قديمة كان معمول بها في الجزيرة العربية أيام الجوع، عندما كان مصدر الغذاء الوحيد هو التمر، مشيرا إلى أن المقطع الذي تم تداوله ليس إهانة للنعمة، لكنها طريقة للحفظ، والفيديوهات كانت بفقرة تهدف لتعليم الجيل الحالي ما كان عليه الجيل القديم.وفق”أخبار”.
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