أطلق النظام الآلي للإنذار المبكر عدداً من التنبيهات المتقدمة بشأن مؤشرات قوية بتوقع تشكل سحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع اليوم الأربعاء تخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، في عدد من أجزاء المملكة.
ففي منطقة مكة المكرمة نبه نظام الإنذار المبكر إلى وجود مؤشرات قوية لتكون تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع مع سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة متوقعة، ستشمل مرتفعات المنطقة وتمتد حتى الأجزاء الساحلية منها، في الفترة من 12 ظهراً إلى الساعة 9 مساءً.
وفيما شمل التنبيه توقعات لتشكل سحب رعدية ممطرة في منطقة الباحة اليوم، في الفترة من 12 إلى 9 مساء، شمل تنبيهاً بتكون السحب الرعدية الممطرة أيضاً في منطقة عسير في الفترة من الساعة 12 ظهرا إلى 8 مساءً، ومنطقة جازان من 9 صباحاً حتى 9 مساءً.
كما نبه النظام الآلي للإنذار المبكر إلى وجود مؤشرات قوية باستمرار العوالق الترابية وانخفاض مدى الرؤية في عدد من المناطق منها: القصيم، والجوف، وحائل، والشرقية، والرياض. وفق”أخبار24″.
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