أكدت الهيئة العامة للرياضة أنها تعمل على وضع الضوابط الخاصة بحضور العائلات لمباريات كرة القدم بالملاعب، بينها وضع تعريف للعائلة والزي المسموح به، مشيرة إلى أنه لن يسمح للمرأة بالدخول ضمن روابط المشجعين.
وأوضح وكيل الشؤون الفنية بالهيئة عبدالرحمن القضيب، وفقاً لـ”بي بي سي”، أن السماح للمرأة بحضور المباريات الرياضية ضمن العائلة سيكون ابتداء من يناير المقبل، وقد اختيرت 3 ملاعب بـ3 مدن رئيسية “الرياض، جدة، والدمام” كتجربة تستمر حتى أبريل القادم، ثم تخضع لتقييم جميع الأطراف المعنية.
وأضاف القضيب، أن الضوابط ستتضمن تعريف العائلة وكم عدد أفرادها المسموح لهم، ومراعاة عدم الاختلاط، لمنع تحايل البعض على النظام، فيما ستؤمن كل احتياجات العائلة في الملاعب من مواقف سيارات ودورات مياه، ومقاعد في مواقع معزولة عن الأماكن المخصصة للرجال العزاب.
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