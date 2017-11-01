أكَّد قانونيون أن توجه المرور لعرض لقطات للمخالفين للأنظمة المرورية عبر القناة السعودية يعتبر مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأوضح المحامي عبدالرحمن اللاحم، أنه لا يجوز لأي جهة حكومية التشهير بالأفراد إلا بحكم قضائي، وأن المرور حين يصدر عقوبات على المخالفين، فإن دوره ينحصر في تطبيق العقوبات المنصوصة بحقهم وفقاً للقانون دون التشهير بهم، حتى لو كان الهدف من التشهير بالمخالفين يحقق المصلحة العامة.
وأضاف وفقاً لـ”الوطن”، أنه إذا أراد المرور التشهير بالمخالفين فعليه الرفع أولاً للجهات التشريعية لتعدل النظام كي لا يتعارض مع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ولتكون عقوبة التشهير ضمن عقوبات المرور.
من جهته، قال خبير الجرائم المعلوماتية الدكتور عبدالرزاق المرجان، إن الفكرة جيدة وستسهم في ردع تهور السائقين في حال كان لها سند نظامي، وإلا سيعتبر المرور مخالفاً للنظام في تشهيره بالمخالفين، موضحاً أنه يمكن للمرور نشر مقاطع وصور المخالفين للأنظمة دون إظهار ملامحهم أو لوحات مركباتهم.
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