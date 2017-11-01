توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء أن يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل والقصيم والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن السماء ستكون غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة وإلى السواحل الجنوبية منها. وفق”أخبار24″.
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