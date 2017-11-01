قالت مصادر إن الإدارة العامة للمرور ستبدأ في القريب العاجل تعديل السرعات في نظام “ساهر”، تنفيذا لتوجيه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بشأن ضرورة مراعاة الواقع المروري في تحديد السرعات على كل طريق بما ينسجم ومواصفات الطريق وطبيعة استخدامه.
وكان وزير الداخلية قد وجّه خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة متابعة وتطوير المرور، بتحقيق المعايير الأعلى في كفاية عدد لوحات تحديد السرعات على الطرق مع مراعاة الواقع المروري في تحديد السرعات على كل طريق بما ينسجم مع مواصفات الطريق ومتطلبات سلامة مستخدميه. وفق”أخبار24”.
قالت مصادر إن الإدارة العامة للمرور ستبدأ في القريب العاجل تعديل السرعات في نظام “ساهر”، تنفيذا لتوجيه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بشأن ضرورة مراعاة الواقع المروري في تحديد السرعات على كل طريق بما ينسجم ومواصفات الطريق وطبيعة استخدامه.
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