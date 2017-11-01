رصدت كاميرا مراقبة وجوه أشخاص يبدو أنهم من جنسية آسيوية، يشتبه بأنهم اللصوص الذين سطوا على محل جوالات بمحافظة بيشة وسرقوا هواتف بقيمة 452 ألف ريال.
وأظهرت الكاميرا وجوه الأشخاص الذين تحركوا حول المحل بطريقة مريبة، ومحاولتهم معرفة مداخل ومخارج السوق واكتشاف أماكن كاميرات المراقبة، ما يرفع احتمالات الاشتباه بهم.
وأوضح صاحب المحل المسروق وفقاً لـ “سبق”، أن اللصوص دخلوا إلى المحل عن طريق إحداث فتحة في السقف “الزنك”، مبيناً أنه تقدم ببلاغ للجهات الأمنية مرفقاً به الصور وتسجيلات الكاميرات، مطالباً بسرعة القبض على الجناة، ورصد مكافأة مالية لصاحب أي بلاغ يقود للقبض عليهم.
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