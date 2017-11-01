أكد رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ أن أي شخص تم تحويله لهيئة الرقابة والتحقيق فإن مستقبله الرياضي قد انتهى، حتى ولو ظهرت براءته، كاشفاً أن قضية اللاعب محمد العويس لن تحل ودياً بسبب طرف خارجي.
وأوضح آل الشيخ في لقاء له مع برنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، أن من يحصل على البراءة فإنها ستكون براءة من العقوبة الجنائية فقط وليس الإدارية، مبيناً أن من يرتكب الخطأ متعمداً فإنه سيلقى عقوبته أما من أخطأ عن جهل فبراءته لنفسه ولكن لا يمكن أن نتحمل أناساً في الوسط الرياضي يرتكبون مثل هذه الأخطاء.
ولفت إلى أن عبدالله البرقان ارتكب أخطاءً رياضية وإدارية واضحة، ونفس الأمر ينطبق على أنمار الحائلي وسلمان القريني وعبدالعزيز التويجري، كاشفاً أن خالد شكري طلب منه الأمان قبل أن يكشف عن أخطاء بعض منسوبي الوسط الرياضي، وأعطيته الأمان وتحدث بناء على هذا الشيء وأدان نفسه.
وعن قضية اللاعب محمد العويس، قال تركي آل الشيخ إن رئيسي ناديي الأهلي والشباب ليسا أساس المشكلة ولكن هناك طرف خارجي يرفض أن يحل الأمر ودياً، مشيراً إلى أنه يفتح الباب لحله ودياً لكن لو عاد إليه فسيتخذ القرار المناسب، مضيفاً أنه لا يتمنى أن يتعرض أي من الناديين للضرر، لكنه ليس متفائلاً بحل القضية بشكل ودي وفق “أخبار24”.
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