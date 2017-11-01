أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بإنشاء هيئة تحت مسمى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واختار وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد محمد العيبان ليكون رئيساً لها.
تخرج الدكتور العيبان في كلية الحقوق بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن حصل على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في القانون، وكان قد حصل قبلها على بكالوريوس هندسة صناعية ونظم من جامعة جنوب كاليفورنيا.
عمل أستاذاً للقانون الدولي بجامعة الملك سعود ثم ترأس قسم القانون في الجامعة، وعين مستشاراً لوزارة البترول ومستشاراً بالديوان الملكي، وهو وزير دولة وعضو مجلس الوزراء ورئيس هيئة تقويم التعليم، كما أنه عضو في مجلسي الشؤون الاقتصادية والشؤون السياسية.
يشغل منصب وزير الدولة منذ العام 1995 في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز، وظل في منصبه حتى بعد تولي الملك عبدالله مقاليد الحكم ومن بعده خادم الحرمين الملك سلمان، والده محمد العيبان هو أول رئيس لجهاز الاستخبارات السعودية في بداية تشكيله، وشقيقه هو رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان. وفق”أخبار24″.
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