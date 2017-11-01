حذّر الداعية الكاتب عائض القرني من طلاق الزوجين بسبب مسائل تافهة، راوياً قصتين كانت تلك المسائل البسيطة سبباً في الطلاق فيهما.
وسرد القرني في مقطع فيديو نشره على حسابه بـ”سناب شات”، أن رجلًا في إحدى القرى أراد أن يُحدث مشكلة مع زوجته؛ فنظر فوجد الفأس على الأرض تحت الشمس، فقال لها كيف تتركين الفأس في الشمس، ألا تخافين الله، وبدأت المشكلة، ليضرب الزوج زوجته.
وذكر القرني قصة أخرى لرجل يحب المشاكل، رأى أمامه كومة تراب في مزرعته، فقال لزوجته: “تصوري لو أن كل هذا التراب حب تطحنينه وتصنعين منه الخبز”، فردت: “هذا كثير، لا أستطيع”، فأصر بقوله: “والله تفعلين”، لترد ثانية بنفس الرد، حتى تطور الأمر، فقال لها: “أتعصين أمري؟.. حسبي الله عليكِ”، ثم ضربها وطلقها.وفق “أخبار 24”.
🌼قصة مُضحكة في العناد بين الأزواج😄🌼#سناب_القرني 👇https://t.co/KHmRRHkJQ5#يوتيوب 👇https://t.co/DTlmykYBtD#عائض_القرني pic.twitter.com/QNUAPP49bq
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