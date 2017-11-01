أثار مقطع فيديو لدعس مجموعة من العاملين التمور بأرجلهم، أمس (الثلاثاء)، موجة من الغضب بعد انتشاره عبر مواقع التواصل، حيث طالب البعض بمحاسبتهم لعدم مراعاتهم الاشتراطات الصحية، فضلًا عن عدم إكرامهم للنعمة.
فيما صرّح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة المدينة المنورة، المهندس إبراهيم الحجيلي، بأن الفيديو تم تصويره من داخل مهرجان المجلاد والشنة التراثي الذي يحتفل به أهل العلا.
وأوضح الحجيلي أن ماقام به العمال هو طريقة تراثية قديمة لحفظ وتخزين التمور قبل وجود المصانع، حيث كان الأجداد ينفذونها في وقت سابق. وفق”أخبار24″.
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