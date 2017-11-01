وقع مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار ومديرشركة موارد الحياة للتجارة ممثلة في نائب الرئيس الأستاذ محمد بن مهيلان القحطاني صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11/ 2 / 1439 هـ مذكرة تفاهم لعقد شراكة مجتمعية بين إدارة تعليم الخرج وشركة موارد ..
وتتضمن الأتفاقيه إقامة برامج متنوعة تهدف إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع والقيام بالزيارات المتبادله بين الطرفين والدورات التدريبيه وكذلك المشاركة بالأنشطة والمهرجانات والبرامج اللتي تستهدف الجهتين ، ويأتي ذلك ضمن برنامج التحول الوطني لوزارة التعليم والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة الأسرة في العملية التربوية والتعليمية والتأكيد على دورها في تعزيز القيم والهوية الوطنية ولما تمثله الشراكات المجتمعية فهي أحد أهم طرق أهداف القطاع الحكومي حيث يسعى من خلالها إلى تقديم أكبر قدر من الفائدة للمجتمع ..
من جانبه قدم العبدالجبار شكره لشركة موارد الحياة على دعمها ورعايتها لبرامج الإدارة ..
حضر الإتفاقيه المساعد للشؤون المدرسية الدكتور صالح بن بخيت الدويلة ومدير العلاقات العامة والإعلام التربوي ورئيس النشاط الطلابي الأستاذ منصور بن سعد السعيدان والمستشار التعليمي الأستاذ أحمد بن صبار العنزي ومدير وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع الأستاذ فهد بن راشد المياح ومشرف أمانة التعليم الأستاذ عمر بن عبدالعزيز الخويطر .
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