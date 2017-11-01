بحضور سعادة مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ /خالد بن عبدالله الحربي ومدير الإشراف التربوي الأستاذ /صالح بن محمد الحديثي ومشرفي القيادة المدرسية وعدد من المشرفين التربويين نظم قسم القيادة المدرسية لقاء لقادة المدارس بالمحافظة عن منظومة قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي -الإصدار الخامس.وذلك على مسرح مدارس الجامعة الاهلية ..
حيث تم عرض أبرز التغيرات والإضافات التي تمت على مؤشرات المنظومة ، وقد قدم العرض عن المنظومة كل من منسق منظومة قيادة الأداء المدرسي بالإدارة الأستاذ مبارك الرشيدي .واخصائي التقويم بالإدارة الأستاذ علي دغريري. حيث تناولا مؤشرات المنظومة و أبرز التغيرات والإضافات التي طرأت عليها باصدارها الخامس كما قدما عرضا مباشرا عن برنامج (مكن) الخاص برصد تلك المؤشرات.
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