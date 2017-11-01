عقد تعليم الخرج ممثلاً في برنامج تطوير مهارات االتربويات لقاء مع قائدات المدارس للتعريف بالإختبارات الدولية في صباح يوم الثلاثاء الموافق 1439/2/11هـ بمقر مبنى الإشراف التربوي بحضور عدد من المشرفات التربويات وقائدات المدارس للمرحلة الإبتدائية ، ويهدف اللقاء إلى نشر ثقافة الإختبارات الدولية في الميدان ، وتسليط الضوء على الإختبارين الدوليين (PISA),(TIMSS) .
أدارت اللقاء مديرة برنامج تطوير مهارات االتربويات د. سارة الحقباني التي رحبت بقائدات المدارس ثم تناولت عدة محاور ،المحور الأول يتعلق بأهمية الإختبارات الدولية كأداة لتقويم التعليم ، والمحور الثاني التعريف بإختبار (TIMSS) وهو إتجاهات الدراسات الدولية في الرياضيات والعلوم ، والذي سيُعقد هذا العام بشكل تجريبي ، أما المحور الثالث فهو التعريف بإختبار (PISA) وهو برنامج التقييم الدولي للطلاب، والذي سيُعقد بشكل فعلي هذا العام ، والمحور الأخير كان للأهداف التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها من خلال تطبيق الإختبارات الدولية .
وتعتبر الفئة المستهدفة هم الطلاب والطالبات الذين أتموا “15” سنة دون إعتبار لصفوفهم الدراسية ،ويتم تطبيق الإختبار على عينة من هؤلاء الطلاب والطالبات ويكون على مرحلتين ، ومميزات هذا الإختبار عديدة نذكر منها تحديد مدى إكتساب الطلاب للمعارف والمهارات ، وتطوير مؤشرات مدى نجاح النظام التربوي في إعداد الطلاب ،وتهيئتهم لأدوار بناءة في مجتمعهم .
وفي نهاية اللقاء شكرت الحقباني قائدات المدارس على حضورهن وتمنت لهن التوفيق والسداد .
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