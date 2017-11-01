احتفى قسم الإشراف التربوي ممثلآ بشعبة العلوم بالأسبوع العربي للكيمياء على شرف المساعد للشؤون التعليمية الأستاذة سماح آلِ ذيبان ومديرة الإشراف التربوي الأستاذة هدى العتيبي .
حيث نفذت شعبة العلوم مع معلمات الكيمياء بمشاركة طالباتهن معرضآ بهذه المناسبة ليوم الخميس بتاريخ ١٤٣٩/٢/٦هـ يحوي أفكاراً متميزه وإنتاجآاً مبدعاً وعروضاً وأركان جميله يمثل الكيمياء في نواحي ودروب مختلفة من حياتنا صناعياً وطبياً وجمالياً ، وتم افتتاح الحفل المصاحب بمقدمة رائعه من المعلمة عائشة جعمل من المتوسطة الثالثة عشر وكلمة من رئيسة الشعبة الأستاذه منى الزهراني وعرض لإنجازات المدارس المشاركة ث١/ث٢/ث٣/ث ٨/ث١٤/ث القاعدة العسكريه /وث مدارس الجامعه /م ١٣ والاطلاع على الأركان المصاحبة .
وفِي الختام تم شكر جميع المدارس المشاركة وشكر لجميع معلمات الكيمياء في المحافظة والطالبات المشاركات ،شاكرين جهود الجميع في تفعيل الأسبوع العربي للكيمياء ..
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