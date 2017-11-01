أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً اليوم الثلاثاء، بإنشاء هيئة باسم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
وأوضح الأمر الملكي أن الهيئة ترتبط بخادم الحرمين الشريفين مباشرة، والموافقة على تنظيمها، وتعيين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان رئيسا لمجلس إدارتها.
ويضم مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كلاً من (رئيس أمن الدولة، رئيس الاستخبارات العامة، نائب وزير الداخلية، مساعد وزير الدفاع).وفق “أخيار 24”.
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