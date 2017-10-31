وجّه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بمراعاة الواقع المروري في تحديد السرعات على كل طريق بما ينسجم ومواصفات الطريق وطبيعة استخدامه ومتطلبات سلامة مستخدميه.
جاء ذلك، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية في تصريح مقتضب لها، خلال ترؤسه اليوم (الثلاثاء) الاجتماع الثاني للجنة متابعة وتطوير المرور.
كما وجّه سموه أيضا اللجنة بتحقيق المعايير الأعلى في كفاية عدد لوحات تحديد السرعات على الطرق، وتعديلها في نظام الرصد الآلي.وفق “أخبار 24”.
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