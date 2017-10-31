أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مشروع فحص المنشآت الكبرى، للتأكد من مستوى استعداد وجاهزية أنظمتها المحاسبية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة المقررة في الأول من يناير 2018.
وأوضحت الهيئة أن المشروع يتضمن قيام فاحصين معتمدين ومرخصين بزيارات ميدانية إلى المنشآت الكبيرة في كل من الرياض والدمام وجدة، لتقييم مدى جاهزية تلك المنشآت لتطبيق الضريبة.
كما يتم تحديد النقاط التي يمكن أن تعيق مواءمة أنظمتها مع متطلبات الضريبة، والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، ومن المقرر أن تستمر الزيارات الميدانية إلى 21 ديسمبر، ويشارك فيها أكثر من 45 فاحصاً.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن مشروع فحص المنشآت الكبرى يأتي لتوفير كل سبل الدعم الممكنة للمنشآت، تمهيداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مثمنةً الشراكة مع هيئة المحاسبين القانونيين، لما تمتلكه من خبرات قيمة ومهنية عالية في مجال اعتماد أفضل أساليب فحص المنشآت.وفق “أخبار 24”.
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