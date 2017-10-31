تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للشخص ذي الصوت المعروف والوجه المجهول صاحب الجملة الشهيرة “عزيزي المتصل إن الجوال المطلوب مغلق.. الرجاء الاتصال في وقت لاحق”، التي يسمعها الجميع عند الاتصال على هاتف محمول مغلق.
وأظهر مقطع الفيديو، المذيع رائد الجربا الذي يشتهر بالجملة رفقة الإعلامي سليمان السالم وهو يردد العبارة الشهيرة، شاهرا ابتسامته للمتصلين الذي يسمونه بالمزعج بسبب رسالته الصوتية.
وروى الجربا وفقا لـ”العربية نت” أنه بدأ حياته الإذاعية بالصدفة، بعد أن كان مسؤولاً عن الرد الآلي بشركة الكهرباء، وعندما احتاج مديره لمذيع معروف لتسجيل إحدى الرسائل وتعذر الأمر، فتطوع الجرباء للقيام بهذا التسجيل نظرا لتجاربه السابقة في تقليد الأصوات.
وأشار إلى أن مديره أثنى كثيرا على صوته ووصفه بـ”الصوت الإذاعي”؛ الأمر الذي مثل تحولاً في مسار حياته، وبدأ من حينها بتوزيع صوته على الاستديوهات، ومن ثم انتقل للعمل في شركة الاتصالات السعودية، ووقع عليه الخيار لتسجيل الرد الآلي، معربا عن فخره بتمثيل شركة كبرى رغم الغضب الذي يحل عليه عندما يكون المُتصِل في وقت أحوج ما يكون للمُتصَل عليه.
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