أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار إدانة من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد أحد المتداولين لارتكابه تلاعباً واحتيالاً، وتضمن القرار غرامة مالية، ورد المكاسب المحققة.
وأوضحت أن النيابة العامة أقامت الدعوى المحالة لها من هيئة السوق المالية، وانتهى القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة نظام السوق المالية، ولائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم عدد من الشركات خلال عامي 2012م و2013م.
وأضافت أن تصرفات المدان شكّلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت تضليلا للورقة المالية للشركات التي تداول أسهمها، وأيدت لجنة الاستئناف فرض غرامة مالية قدرها 640 ألف ريال، وإلزامه بدفع 2.75 مليون ريال لحساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة.
وأشارت إلى أنه يحق للمتضرر من تلك الممارسات أن يرفع دعوى تعويض إلى لجنة الاستئناف، وفق النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج