عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصره بالرياض اليوم الثلاثاء جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء جمهورية إيطاليا باولو جنتيلوني.
وجرى خلال الجلسة، التي حضرها الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني ووزير الخارجية عادل الجبير، استعراض العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد استقبل في وقت سابق من اليوم، رئيس وزراء جمهورية إيطاليا باولو جنتيلوني، وأقام مأدبة غداء تكريماً له، والوفد المرافق، الذي ضم سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري، والمستشارة الدبلوماسية لدولة رئيس الوزراء ماريا نجيلا زابيا، ونائب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور أنتونينو ريتسو نيرفو.
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