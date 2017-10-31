هبطت أول طائرة للخطوط الجوية السعودية مساء أمس الاثنين في مطار بغداد الدولي، وذلك للمرة الأولى منذ 27 عاماً.
وأقلعت الطائرة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى العاصمة العراقية بغداد وعلى متنها مدير سلطة الطيران المدني السعودي، ومدير الخطوط الجوية السعودية، والسفير العراقي لدى المملكة رشدي العاني.
وقبيل الإقلاع تمت إقامة احتفالية لتدشين الرحلة في مطار جدة، فيما استقبلها بمطار بغداد حشد كبير من المسؤولين، وتم تبادل الهدايا التذكارية والاحتفاء بالجانب السعودي. وفق”أخبار24″.
وعُلّقت الرحلات الجوية بين المملكة والعراق في أغسطس 1990، عقب غزو القوات العراقية للكويت، في ظل نظام صدام حسين.
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