أُصيب 13 شخصاً في حادثين منفصلين، الأول لحافلة تقل عدة طالبات، والحادث الآخر لسيارة تقل معلمتين وسائقا، ونظراً لارتفاع عدد الإصابات أعلن مستشفى رجال ألمع حالة الطوارئ درجة الكود الأصفر.
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة عسير، عبدالعزيز آل شايع، أن المستشفى تلقى بلاغا من إدارة الطوارئ والأزمات بصحة عسير مفاده وقوع حادث لباص طالبات وإصابة 8 طالبات تتراوح أعمارهن بين 12 و17 عاماً بإصابات متوسطة، وإصابة شخصين أحدهما عمره 35 عاماً والآخر 63 عاماً بإصابات بالغة.
كما تلقى المستشفى بلاغاً حول حادث آخر أصيبت به معلمتان وسائقهما بإصابات طفيفة، حيث خرج السائق وإحدى المعلمات بعد الاطمئنان عليهما، بينما استقر الفريق الطبي على تنويم المعلمة الأخرى لمزيد من الاطمئنان على صحتها، لكنها آثرت مغادرة المستشفى.
وفور تلقي المستشفى البلاغين، أعلن الكود الأصفر في تمام الساعة السابعة صباح اليوم، حيث بدأت الحالات في الوصول للمستشفى لتقديم الرعاية الطبية لها، وبعد الانتهاء من تقديم العلاج اللازم للمصابين تم إعلان الكود الأخضر. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج