كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة حول واقعة قتل مواطن لزوجته بحي الضاحية في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، ومن ثم تسليم نفسه.
وقالت المصادر، إن الجاني متعاط للمخدرات، فيما يتواصل التحقيق معه لكشف ملابسات الجريمة وأسبابها.
وأوضحت أن التحقيقات الأولية كشفت ادعاء الشخص أنه مريض نفسي ويعاني أمراضا عضوية أخرى. وفق”أخبار24″.
وكان الجاني في الأربعينيات من عمره قد أقدم على قتل زوجته (28 عاما) مساء الخميس الماضي، ثم سلم نفسه لمركز شرطة الفيصلية بعد ارتكابه الجريمة.
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