أعرب سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي، ورئيس اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات، عن أسفه لوجود أجانب في إدارة تقنية المعلومات في أي جهة حكومية أو حتى خاصة، مؤكدا ضرورة تغيير هذا الواقع قريبا حيث إن شباب المملكة أكثر مهنية واحترافية وتعليما.
وقال القحطاني “كل الحجج التي سمعتها بتبرير وجود الأجانب بإدارات تقنية المعلومات أقل ما يقال عنها أنها غير مقنعة، توجيهات القيادة الكريمة واضحة في هذا الصدد”.
وشدد على أن اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات سيكون له وقفة جادة بخصوص توطين الوظائف التقنية بنسبة ١٠٠٪ في القريب العاجل. وفق”أخبار24″.
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